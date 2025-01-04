1月3日、園田競馬場で行われた11R・新春賞（4歳上・ダ1870m）は、廣瀬航騎乗の2番人気、インベルシオン（牡6・兵庫・松浦聡志）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のマルカイグアス（牡4・兵庫・橋本忠明）、3着にベストオブラック（牡7・兵庫・柏原誠路）が入った。勝ちタイムは2:03.4（良）。【ばんえい・天馬賞】タカラキングダムが4歳三冠…阿部「ホッとしています」今後は未定廣瀬航騎乗のインベルシオンが勝利を収め