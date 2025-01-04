俳優の菜々緒が4日、自身のインスタグラムを更新。新年一発目となる投稿で、ビーチでの妖艶な後ろ姿を披露した。【写真】すんごいスタイル！妖艶な後ろ姿を披露した菜々緒菜々緒は水着姿の自身の写真を添えて「2025明けましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願い致しまする」と投稿。ファンからは「眼福！」「足長くてビーチ散策ステキ！」「すんごいスタイル！」などといった感想が相次いで寄せられている。