タレントほんこん（61）が4日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（定時は土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演。自民党が派閥裏金事件の「政治的けじめ」として、8億円を赤い羽根共同募金で知られる「中央共同募金会」へ寄付したことに言及した。東野幸治（57）がMCを務める同番組。この日は、年始の枠拡大特番で、午前8時からの3時間の生放送だった。その冒頭、自民党の裏金事件「けじめ」募金に触れ、ほ