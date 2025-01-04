中央大学法科大学院教授で、「ミヤネ屋」（日本テレビ系）などへの出演でも知られる野村修也弁護士が４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。２、３日に行われた第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走に出場した中央大に言及した。中央大は２日の往路では４区まで首位を保ち、２位と健闘。３日の復路でも粘りの走りを見せて総合５位でゴールインとなり、シード権を獲得した。中央大法学部出身で同大陸上競技部部長を務める野村氏は「