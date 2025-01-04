【モデルプレス＝2025/01/04】嵐の二宮和也が、3日放送のフジテレビ系バラエティー番組「二宮ん家」（午後4時15分〜）に出演。各界を代表する著名人たちがババ抜きで激烈な心理戦を繰り広げる「BABA抜き最弱王」に言及する場面があった。【写真】二宮和也が「圧倒的に綺麗で儚い」とべた褒めした女優◆二宮和也、今年の「挨拶抜き打ちチェック」の結果は？昨年の同番組で放送された「挨拶抜き打ちチェック」では、お笑い芸人・陣内