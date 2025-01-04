ロータス純正のエラン26Rに、空力を追求したシェイプクラフト製ルーフを装着したものが3台だけ存在した。これはその1台だ。【画像】「これでどうしてもレースをしたいという人たち」のためにチャプマンが開発を決意したエラン26R（写真5点）ジョージ・オーウェル風にいえば、「すべてのエランは平等だが、一部のエランはほかよりもっと平等である」。いや、この希少なビーストについていうなら、もっと絞り込んで、「すべての26Rは