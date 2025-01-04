安藤美姫 安藤美姫さんが４日、東京スカイツリータウンで行われた「TOKYO SKYTREE TOWN（R） ICE SKATING PARK 2025 オープニングセレモニー」に出席した。同所にアイススケートリンク「TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2025」がオープン。オープン初日となったこの日、プロスケーターの安藤美姫さんが初滑りを披露した。