俳優の仲代達矢が４日、東京・ポレポレ東中野でドキュメンタリー映画「いもうとの時間」（鎌田麗香監督）の舞台あいさつを行った。１９６１年に起きた「名張毒ぶどう酒事件」で逮捕され、無実を訴える中、獄中死した元死刑囚の妹を追ったドキュメンタリー。ナレーションを担当した仲代は昨年１２月に９２歳になったばかり。「三が日はほとんど寝ておりました」とおどけて見せたが、背筋もピンと伸び、階段の登り降りも力強く、