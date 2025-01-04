ベルギー ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド ゴディバとの共同企画商品をはじめとしたバレンタイン関連アイテムが、ディズニーストア店舗で1月10日（金）より、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月7日（火）より順次発売。またベイマックスとハートをモチーフにしたお菓子、チョコレートをイメージしたプーさんとスティッチのぬいぐるみなども展開される。＞＞＞各チョ