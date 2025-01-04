人気アニメ『銀魂』のディフォルメイラストを収録した「にふぉるめーしょん 銀魂シールウエハース2」が2025年1月6日（月）に全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。「紅桜篇」と「真選組動乱篇」がメインのラインナップとなっている。＞＞＞アップで確認！「にふぉるめーしょん 銀魂シールウエハース2」＆1月6日の食玩の画像を見る（画像22点）『銀魂』（ぎんたま）は単行本累計発行部数7300万部以上（デジタル版含む）、