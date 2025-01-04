J2大宮は4日、J1横浜FCからブラジル人MFカプリーニ（27）が完全移籍で加入すると発表した。左利きのドリブラーは23年に当時J1だった横浜FC入りして22試合2得点。今季はJ2で38試合7得点を記録し、チームのJ1昇格に大きく貢献した。カプリーニはクラブを通じ「RB大宮アルディージャに加入できたことをとても嬉しく思います。チームのためにプレーすること、そして来シーズンの目標を達成するために高いモチベーションで来まし