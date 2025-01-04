石川県内で正月三が日に餅を喉に詰まらせて病院に搬送された人が少なくとも４人（３日午後５時現在）いたことが、県内の消防への取材でわかった。このうち能美市の８０歳代男性は、搬送先の病院で死亡が確認された。能美市消防本部によると、１日午後１時頃、男性が餅を喉に詰まらせたと家族から１１９番があった。男性は心肺停止の状態で病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。このほか、同日に同市の８０歳代と９０