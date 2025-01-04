日本テレビは１２月３１日に大晦日特番「大晦日もゴチになります！ＳＰ」を放送した。ゲーム対決のコーナーでは日本ハム・新庄剛志監督がゲスト出演。点数が書かれた巨大なダーツ的に向かってバットでボールを打つ「新庄監督に勝ったらスペシャルメニューゲット、ティーバッティング対決」が行われた。矢部浩之が「これはでも…監督、いかがですか？」と聞くと、新庄監督はポケットに手を突っ込みながら「これ負けたら、もう