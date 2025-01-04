全国にベーカリー&パティスリーを展開するオールハーツ･カンパニーでは、話題の｢ふわとろ生ドーナツ｣から登場する新フレーバーを、全国の｢ハートブレッドアンティーク｣および、姉妹ブランド｢ベンケイ｣、公式オンラインストアにて、2025年1月6日(月)より発売いたします。”ふわっ、とろっ”とした新食感がたまらない、話題の大人気ドーナツに新作が登