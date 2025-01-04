フリーアナウンサー徳光和夫（83）が4日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」について感想を語った。徳光は冒頭のトークで、紅白の話題を持ち出し「面白かったね〜」と切り出した。さらに出場歌手や出演アーティストらについて「私なりに一視聴者として見ていて、GLAYのTERU君がいい声出してたなーっていうのと、TAKURO君とJIRO君とHISASHI君が弦がうなりっ