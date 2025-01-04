お笑いコンビ「千鳥」ノブの姪で、BMXライダーの早川優衣（23）が3日、自身のSNSを更新。ノブとの仲睦まじい写真を公開した。【写真】千鳥ノブ、姪っ子でBMXライダーの早川優衣と並んでピース早川は全日本BMX連盟ガールズ11歳から12歳クラスで年間ランキング1位となる実力者で、19年には全日本選手権3位、世界選手権にも出場。今年10月にも全日本選手権年齢別で優勝するなど活躍している。昨年からセント・フォース所属でタレント