角Ｚ（Z750FX/Z1000MKII）の硬派イメージからザッパーエンジン搭載の中庸デザインへ！ 1972年に世界で量産されていなかった900ccのDOHC4気筒のZ1で大成功を収めたカワサキ。そのZ1も1,000ccへ拡大、Z1000系となってハイチューンのミニカウルを装着したZ-1Rをリリース、このカウルを外した角張ったデザインのZ1000MkIIが大人気で、これを750ccへ排気量を縮小した日本国内向けモデルの、1979年から投入