Netflixでヒット中の『その電話が鳴るとき』がクライマックス目前を向かえている。本作は、ユ・ヨンソクとチェ・スビンが仮面夫婦から愛し合うようになるまでを、ミステリーを交えて描いたロマンス作品。“ヨンソクのこじらせ沼”にハマる視聴者を爆誕させて、Netflix日本ランキング、世界ランキングともに常に上位をキープしたまま、ラストに向けてヒット街道を爆走中だ。本稿は第9話、第10話を中心にご紹介したい