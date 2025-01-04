元HKT48で女優の矢吹奈子(23)が自身のXを更新。?推し?とのミートアンドグリートの様子を公開した。 「初めてミーグリ行って来た」と綴り投稿したのは、大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」での一コマ。人気キャラのドンキーコングと2ショットに納まり、矢吹は力強いポーズを披露した。しかし、続く投稿では、あぐらをかいて座る矢吹にドンキーコングが興味津々に近寄る連続写真を投稿。「