モノマネ芸人・原口あきまさ。明石家さんまや石橋貴明、柳葉敏郎や東野幸治…そのレパートリーは200を超える。芸歴30年を来年に控える原口が明かした父への想い。父が末期がんだということが発覚したその時、原口は…。 【写真】原口あきまさが直筆で綴った父へのメッセージ 不仲だった父が末期がんに。口下手な父がくれた感謝の言葉 元自衛隊出身の厳格な父に反発し、芸人になった原口あきまさ。順風満帆な