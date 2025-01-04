モノマネ芸人として活躍する原口あきまさ。明石家さんまや石橋貴明の特徴を上手く捉えたモノマネはお茶の間を笑顔にする。そんな原口が明かした父への想い、幼少期や反抗期、芸人を目指すと宣言した時の心情。そしてこれらのエピソードの背景にあったものは…。 【写真】1発で分かる（笑）原口あきまさの中学生時代の集合写真 元自衛官で、友人に恐れられるほど厳しかった父 北九州市小倉で幼少期を過ごした原口。小学生