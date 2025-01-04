2025年1月9日からの放送開始が予定されているTVアニメ『アラフォー男の異世界通販』より、ノンクレジットオープニング映像が公開された。メインキャラクター陣が敵に立ち向かい、ケンイチがバックホーを操縦するアクションシーンなど、オープニングテーマを担当する亜咲花の「GIVE & TAKE」の楽曲にあわせた新規アニメ映像に注目したい。○●TVアニメ『アラフォー男の異世界通販』 ノンクレジットオープニング映像また、地上波