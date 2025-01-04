ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて放送中のTVアニメ『わんだふるぷりきゅあ！』より、第47話「あけましてガオウ」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。第47話「あけましてガオウ」より本作のモチーフはみんなが大好きな『動物』。テーマは『動物も人も、みんな友達になれる！』。キーワードは『みんな なかよし！わんだふる〜！』。 動物と人が仲良く暮らす街・アニマルタウンを舞台に、犬と飼い主、猫と飼い主な