元お笑いコンビ「和牛」の水田信二（44）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけどお正月同期旅SP」（後11・25）に出演。2023年5月に結婚した、妻でフリーアナウンサーの山本萩子（28）との関係性について語った。番組恒例となったかまいたちと同期芸人がお正月に旅行する企画で、かまいたち、水田の他、藤崎マーケット、アキナらが出演。バス移動の際にトークを繰り広げ「結婚生活」がテーマとなった。水田は「うちの奥