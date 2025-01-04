●ローソンの「二郎系ラーメン」 ニンニクたっぷりの濃厚な醤油とんこつスープに太い麺、山盛りヤサイ、ぷりぷりの背脂……。コアな人気を誇る「二郎系ラーメン」を、最近はラーメン店だけでなく、普通の飲食店でもちらほら見かけるようになってきましたよね。コンビニ二郎系を実食レビュー!そこで、コンビニで売られている「二郎系ラーメン」を実食調査してみようじゃありませんか、という当企画。今回は、ローソンで買える「満腹