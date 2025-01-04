俳優の菅田将暉が主演を務める映画『サンセット・サンライズ』が17日に公開されることを記念し、7日10時からPontaパスで菅田、井上真央、三宅健、山本浩司、好井まさおの5名によるスペシャルポッドキャスト(約18分)が公開される。1月7日10時から公開される映画『サンセット・サンライズ』スペシャルポッドキャスト同作は、楡周平氏の同名小説を映画化したヒューマン・コメディ作品。都会から“お試し移住”した釣り好きのサラリー