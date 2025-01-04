２日、ハルビン市の兆麟公園で作品を制作する氷彫刻師。 （ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ハルビン1月4日】中国黒竜江省ハルビン市の兆麟公園で2日、全国から集まった氷彫刻師が第5回「華徳杯」氷彫刻芸術展に向けた作品制作に取り組んでいた。２日、ハルビン市の兆麟公園で作品を制作する氷彫刻師。（ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）２日、ハルビン市の兆麟公園で作品を制作する氷彫刻師。（ハルビン＝新華社記