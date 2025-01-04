秋田朝日放送 ＪＲ東日本秋田支社は、大雪の影響が続く奥羽線の大館と弘前の間について当面の間、列車の運転を見合わせると発表しました。 ＪＲによりますと、大雪の影響で奥羽線の秋田県の大館と青森県の弘前の間は沿線で多数の倒木が確認されているほか、架線が切れる被害も出ているということです。 このためＪＲは、当面の間この区間の列車の運転を見合わせることにしました。 運転再開の見通しはたっていません。