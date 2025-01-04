「大和コネクト証券 プロ野球 新春麻雀交流戦2025」の決勝卓が1月3日に放送され、予選A卓から勝ち上がっていた広島・中村健人外野手が優勝した。中村は昨年も決勝卓に進みつつも、元Mリーガーの丸山奏子（最高位戦）に敗れていたが、今年は見事にリベンジ達成。試合後は思わず「よっしゃー！」と雄叫びをあげた。【映像】優勝を決め「よっしゃー！」と叫ぶ中村我慢を重ねた末に“最終回”にドラマが待っていた。予選A卓と同じ