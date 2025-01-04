その選択が仇となった。無名芸人のらぶおじさんが1月3日、パチンコ・パチスロ番組「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。台移動した矢先にカマを掘られ、「俺の台やって、それ！」と絶叫した。【映像】打っていた台で大当たりを引かれて悶絶する芸人仙台駅近くにある「マルハン仙台駅東店」で行われたパチンコ実戦は、全員が目を血走らせていた。参加者はらぶおじさん、さらば青春の光・東ブクロ、きしたかの・高野正成の3人。愛