一日一日を精いっぱい生きていく。忙しい日々の中で見過ごしてしまっていることに、改めて目を向けてみませんか？（写真：nonpii / PIXTA）めまぐるしく過ぎ去っていく現代社会。変化に戸惑い、不安を抱えながら、自分を見失ってしまう人も多いのが現状です。だからこそ、改めて自分自身の人生を見つめ直してみませんか（本記事は、アメリカの経営コンサルタント、マーク・マチニック氏の著書『後悔しない生き方 人生をより豊かで