もち米いらずの「もちもちおこわ風炊き込みご飯」【画像で見る】おもちでご飯をコーティング！？おこわ風に仕上げるコツ余ってしまったお正月のおもちをアレンジして、おもちの魅力をさらに堪能してみませんか？今回ご紹介するのは「もちもち おこわ風炊き込みご飯」。おもちを1個プラスするだけでもっちり食感に！＊＊＊料理研究家／しらいのりこさん＼教えてくれたのは／しらいのりこさん料理研究家。夫とともに、炊飯系フ