お正月に食べたお餅が余っているけど、ただ焼いて食べるのも飽きてきた…。そんなときに斬新なアレンジレシピを埼玉県の農家から教えてもらいました！なんとレンチンしたお餅を、キムチと豚肉で炒めて蒸し焼きにしちゃうんだとか。なんだか韓国料理の甘辛～い餅炒め「トッポギ」みたい。どんなお味か気になるので、さっそく作って確かめてみます♪ 新感覚のモチモチ生地♪「じゃがいものお好み焼き風」作ってみた！ピザと