監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターなどに勤務。現在は「竹内内科小児科医院」の院長。日本抗加齢医学会専門医、日本内科学会認定医。 旋毛虫症の概要 旋毛虫症とは、旋毛虫属という種類の寄生虫が原因で起こる食中毒です。 旋毛虫属には12種類の寄生虫が該当し、国内では「T.nativaを含む旋毛虫属」と「Trichinella」の2