ドジャースは3日（日本時間4日）、韓国プロ野球キウムからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた金慧成（キム・ヘソン）内野手を獲得すると発表した。3年総額1250万ドル（約19億7000万円）で、2028年と29年に関しては球団側に延長オプションがあるという。今回の補強により、ドジャースからフリーエージェント（FA）となっている「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の帰還は難し