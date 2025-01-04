今週は中山競馬場で中山金杯（芝2000m）が行われる。18頭のフルゲートにハンデ戦、新年早々波乱の予感が漂う一戦だ。ここでは、過去10年データからパラレルヴィジョンとエアファンディタにフォーカスしたデータを取り上げる。 パラレルヴィジョンに“8年連続馬券内”データ 早くから素質馬として注目を集めつつ、本格的に重賞戦線に名を連ねたのは昨年春以降。パラレルヴィジョンが捲土重来を期し