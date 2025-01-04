年末年始をふるさとや行楽地などで過ごした人たちのUターンラッシュが、広島でもピークを迎えています。JR広島駅の新幹線ホームは、4日午前中から大きな荷物を持った家族連れなどで混み合っています。■埼玉から帰省「宮島に行きました。フェリーに乗った。楽しかった。」■千葉から帰省「祖父母の家で過ごしました。いとこと楽しく。おじいちゃんおばあちゃんと会えて、いとこと会えて、交流できたことが