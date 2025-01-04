【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■スペシャルロンググラビア＆インタビューでは、互いへの感謝とリスペクト溢れる濃密なトークを収録！ Snow Man・佐久間大介と声優・梶裕貴が、『J Movie Magazine Vol.114』（1月4日発売）の表紙＆巻頭特集に登場している。 朗読劇ノサカラボReading Echoes『Fiend／Friend in 20faces』にて、声優として待望の初共演となる佐久間大介と梶裕貴。スペシャルロンググラビア