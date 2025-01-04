海南省の省都である海口市にある海口税関によると、「海南離島免税」の売上高は2024年通年で309億4000万元（約6670億円）に達しました。免税による購入を利用した人数は延べ568万3000人、購入件数は3308万2000件でした。休日だった2025年1月1日には海口税関が所管する「海南島外免税」の売上高は1億3000万元（約28億円）で、免税による購入を利用した人数は延べ2万1000人、購入の件数は11万1000件だったとのことです。海口税関は離