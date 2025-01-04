1月2日（木）18:00 ～ 1月12日（日）の22:00にかけてV.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西）所属のヴィアティン三重とV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）所属のヴィアティン三重による男女合同ユニフォームオークションが行われる。 主品されるのは1stユニフォームと2ndユニフォームの2種類となる。女子は近藤、黒川、川釣、岡部、浅川、長田、喜多、島田、長濱、山田、林、藤本、山本、