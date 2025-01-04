◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走(2025年1月2日往路、3日復路)第101回箱根駅伝は青山学院大が連覇を達成。4区を走った太田蒼生選手（4年）が優勝後にインタビューに答えました。往路から一夜明け反響を聞かれると「僕のところで差を詰められたのでいい反響があったと思います」と笑顔で回答。タスキを受け取った時はトップを走る中央大と2分24秒差の3位にいた青山学院大は太田選手の快走で順位をひとつあげるだけでなく、トッ