韓国キアムからポスティングシステムでドジャースと契約したキム・ヘソン内野手（金慧成＝２５）だが、レギュラーへの道は簡単ではなさそうだ。内野のユーティリティーが売りとはいえ、ベッツ、ラックス、ロハス、テイラー、エドマン、マンシー、フリーマンとひしめき、韓国メディア「デイリシアン」は「締結の喜びもつかの間、激しい生存競争に生き残らなければならない。ドジャースはワールドシリーズを制した名実ともに最高