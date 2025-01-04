米男子ゴルフの今季開幕戦「ザ・セントリー」２日目（３日＝日本時間４日、ハワイ州カパルアのプランテーションＣ＝パー７３）、１打差２位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は８バーディー、ノーボギーの６５で回り、通算１６アンダーと単独首位に立った。４番パー４で約４・５メートルを沈めると、５番パー５、６番パー４と３連続バーディー。８番パー３でもスコアを伸ばすと、後半も１１番パー３でも約１０メートルをねじこむ