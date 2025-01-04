【モデルプレス＝2025/01/04】女優の伊藤沙莉（30）が、2025年1月4日配信の「伊藤沙莉のsaireek channel」（Audeeで配信）にて、脚本家・演出家の蓬莱竜太氏（48）との結婚を発表。蓬莱氏との結婚を意識したタイミングを明かした。【写真】伊藤沙莉、結婚言及した2025年初投稿◆伊藤沙莉、蓬莱竜太氏に「この人じゃなきゃマジで無理」この日の放送は友人である女優・堺小春から伊藤へ質問する形で進められた。堺から「沙莉ちゃんは