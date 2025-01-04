【モデルプレス＝2025/01/04】元AKB48で、タレント・女優としてマルチに活動する高城亜樹が2025年1月4日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】高城亜樹＆高橋祐治選手夫妻、家族4ショット公開◆高城亜樹、晴れ着姿の家族写真公開高城は「Happy New Year 2025年も高橋家の応援よろしくお願いします」とスタジオで撮影された家族4人の晴れやかな写真を公開。夫でサッカー・J1柏レイソルのDFの高橋