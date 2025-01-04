【モデルプレス＝2025/01/04】タレントのGENKING.が3日、自身のInstagramを更新。美しいバストを大胆に披露し、注目集まっている。【写真】GENKING.、美バスト＆美脚輝く“超ミニ”ドレス◆GENKING.、美バスト大胆披露GENKING.は「PINK NEW YEAR 2025 みんなあけおめことよろ」というコメントを添え、全身をピンクで揃えた写真を公開。フロントが大胆に開いたミニ丈のワンピースからは、美しいバストを披露している。この投稿にフ