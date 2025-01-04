【モデルプレス＝2025/01/04】嵐の相葉雅紀が、3日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。仕事以外での目標を明かした。【写真】相葉雅紀、パンツ一丁でピンチ◆相葉雅紀、今年の目標告白番組冒頭で相葉は「あけましておめでとうございます！今年もよろしくお願いいたします」とあいさつ。リスナーから「生活の中で目標を持ち達成に向け