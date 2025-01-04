女優の伊藤沙莉が4日、劇作家で演出家の蓬莱竜太との結婚を発表した。自身がパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組『伊藤沙莉のsaireek channel』（AuDee）で明らかにした。【写真】伊藤沙莉の結婚のお相手・蓬莱竜太番組の冒頭で、伊藤は「突然ですが、本日はこの番組を愛する、いつも伊藤沙莉を応援してくださっているサイリークの皆さまにお伝えしたいことがあります」と切り出し、「私、伊藤沙莉は、かねてより