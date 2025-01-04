歌手の和田アキ子（74）が4日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。シンガー・ソングライターの加藤登紀子（81）との交流について語った。番組では今年メモリアルイヤーを迎えるアーティストを特集。最初に名前が挙がったのがデビュー60周年を迎える加藤で、和田は「おトキねぇ」「何十年ぶりに会ったから」と昨年再会を果たしたと明かすと、その際に同席していたという