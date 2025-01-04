「『知っていて選ばない』ことと『知らないで選べない』ことは違うんだ」これは、若い世代がどのような人生設計を希望しているのかを知るため、こども家庭庁が行った検討会で、若者から出た意見だ。「プレコンセプションケア」という言葉を知っているだろうか。「プレコンセプションケア」とは、「男女ともに性や妊娠・出産に関する正しい知識を身につけ、健康管理を行うよう促すこと」を意味する。こども家庭庁は、2024年11月、「